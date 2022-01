Da Salerno – Sabatini chiude un altro colpo, in arrivo Bohinen dal CSKA Mosca

Il play di centrocampo è in arrivo dalla Russia. La Salernitana sta per tesserare il norvegese Emil Bohinen, classe 1999, proveniente dal CSKA Mosca. Il giocatore è nato in Inghilterra ed è stato nel giro della Nazionale U21 del suo paese fino allo scorso anno. Cresciuto in patria nello Stabæk, dal 2020 è passato in Russia dove ha collezionato complessivamente 14 presenze e 2 gol. Il ragazzo è considerato un prospetto interessante dagli scout sguinzagliati da Sabatini e giungerà in granata in prestito con diritto di riscatto. Le cifre dell’operazione si aggirano attorno ai 250mila euro per quanto riguarda il prestito semestrale, mentre costerà 3,5 milioni eventualmente il riscatto totale del suo cartellino dalla formazione russa. Lo riporta Salernitana news.