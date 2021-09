Da Torino, Scutiero attacca: “Con la situazione della Juve il Napoli non avrebbe giocato”

Ai microfoni di Calciomercato.it Tv il giornalista del portale Juventibus Giacomo Scutiero ha parlato cosi in vista della sfida con il Napoli:

“Se mi parli di emergenza del Napoli mi fai sorridere. A parti invertite secondo me i padroni di casa non avrebbero giocato la partita, visto quello che è successo l’anno scorso. Lo avrei fatto anche fossi stato nella Juve. Il Napoli a centrocampo è un po’ in difficoltà, ma ha dei ricambi che la Juve non ha. La partita è sbilanciata. La Juve ora non ha ancora iniziato la stagione. È sfavorita, ma il risultato al 10 settembre è sempre non pronosticabile. Farei a cambio sui disponibili”.

Poi prosegue: “Se avessi voluto fare il tifoso avrei detto di peggio. L’unico italiano che non ha giocato la partita degli azzurri e non giocherà neanche questo weekend è Chiesa. Ma comunque non ha nulla. Fosse stato un quarto di Champions avrebbe giocato“.