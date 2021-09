Da Udine – Una gabbia per Osimhen, Gotti rivede l’assetto difensivo

Il Gazzettino nell’edizione odierna ha spiegato che Luca Gotti ha le idee chiare per la difesa dell’Udinese contro il Napoli: “Una gabbia per Osimhen“. Questa gabbia sarebbe formata da Perez sul centrodestra, Becao in mezzo e Nuytinck a sinistra: “Victor Osimhen non fa dormire sonni tranquilli a Luca Gotti. Il suo cambio di marcia e la sua velocità impongono una doverosa riflessione in casa bianconera. Così non è da scartare l’ipotesi che venga rivisto l’assetto difensivo dell’Udinese che bene si è comportato nelle prime tre giornate e non ha subito gol contro Venezia e Spezia“.