Da Verona – Barak piace al Napoli ma c’è concorrenza, l’Hellas chiede almeno 20 milioni

Il Corriere di Verona parla di Antonin Barak, trequartista dell’Hellas, e del suo futuro: “Saranno le ultime partite per lui con la maglia dell’Hellas? Di sicuro, dopo i tentativi che ci sono stati a gennaio, in estate gli affondi per Barak saranno decisi. Che dalla cessione del suo cartellino derivi la prossima consistente plusvalenza per il club è cosa probabile, sebbene non ovvia. Lo cercano in Inghilterra e in Germania, in Italia piace molto al Milan, al Napoli, all’Inter e all’Atalanta. Se andrà via, non sarà per meno di 20 milioni di euro”.