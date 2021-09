D’Agostino, l’agente: “Il Napoli sta facendo un buon lavoro con i giovani, vedo progressi”

Ai microfoni di Radio Marte ha parlato Antonio Ottaiano, agente del giovane talento azzurro Giuseppe D’Agostino. Ecco le sue parole:

“Al di là dei singoli, di cui credo non sia il caso di parlare perché devono crescere e stare sereni, penso che il Napoli da qualche tempo stia facendo un buon lavoro con i giovani, tanti giocano tra i professionisti o in alti livelli. Si può sempre fare meglio ma i risultati arrivano dal punto di vista dei giovani. Attualmente ce ne sono alcuni interessanti. A me piace Vergara e anche Idasiak molto. L’ho visto diverse volte in Primavera e ha grandi prospettive. Ma diamo tempo ai ragazzi di consolidare le loro capacità.

Napoli-Benevento? Non c’è da preoccuparsi nel modo assoluto. Queste gare possono portare qualche perplessità ma c’è da stare tranquilli. C’erano molti giovani e i titolari non hanno dato proprio il massimo”.