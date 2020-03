Dalla Cina – Dzemaili sul Coronavirus: “In Europa servirà la repressione”

Un punto di vista diverso, quello di Blerim Dzemaili, che attualmente gioca in Cina, precisamente allo Shenzhen e che in questo momento si trova ad Hong Kong e sta affrontando al meglio l’emergenza relativa al Coronavirus. Il centrocampista ex Napoli è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ecco quanto evidenziato da Iamnaples: “In Cina sono stati bravissimi, fin dal paziente zero hanno sigillato le case, chiuso paesi e città, e oggi i risultati sono evidenti. Anche in Europa servirà la repressione. Per mantenere la vita uno deve essere disposto a fare anche il sacrificio più duro. Restate chiusi in casa, la Cina ha dimostrato che solo in questo modo si può sconfiggere il virus”.