Secondo quanto riportato da RMC Sport, Napoli e Inter sono in corsa per l’acquisto di Azzedine Ounahi, centrocampista marocchino dell’Angers, grande protagonista nel Mondiale di Qatar 2022, ma l’Olympique Marsiglia sembra poter sorprendere le due squadre italiane. Per l’emittente francese, l’OM potrebbe, già nelle prossime settimane, formulare una proposta da 20/25 milioni per accaparrarsi al più presto le prestazioni del centrocampista.