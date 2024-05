DALLA FRANCIA – Maradona, il Pallone d’Oro del 1986 sarà messo all’asta giovedì 6 giugno

Il pallone d’Oro di Diego Armando Maradona vinto nel 1986 e ritrovato lo scorso 2 aprile, sarà messo in vendita. Il trofeo fu rubato il 26 ottobre 1989 da otto membri del clan di Giuseppe Misso durante una rapina nella banca che custodiva i beni di Diego. Quella notte, il clan, egemone nella Sanità e specializzato in rapine miliardarie, mise a segno un colpo clamoroso. In otto entrarono nel caveau dell’agenzia B della Banca della Provincia di Napoli che era in via Manna, e rubarono circa 420 milioni e 400 cassette. In una, si trovava proprio il trofeo del Campione del Mondo. Il Pallone d’Oro sarà messo all’asta il prossimo 6 giugno dalla casa “Aguttes”. Queste le parole di Maximilien Aguttes, responsabile dello sviluppo dell’istituzione: “Non capita tutti i giorni di ritrovarci con un oggetto come questo”. Infatti, la stima del trofeo si aggira tra i 12 ed i 15 milioni di euro. Lo riporta L’Equipe.