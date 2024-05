Dalla Spagna – Calciomercato, Napoli su Marin dell’Alaves

Il Napoli, in attesa dell’ufficialità di Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo, sta già lavorando per rinforzare la rosa, in vista della prossima stagione. Tra i reparti più attenzionati c’è sicuramente la difesa. Secondo quanto riportato da Relevo, il club azzurro avrebbe messo nel mirino un nuovo nome per il reparto arretrato: si tratta di Rafa Marin, difensore centrale del Real Madrid in prestito all’Alaves. Il portale spagnolo rivela, però, che il calciatore pensa soltanto a un possibile ritorno al Real Madrid.