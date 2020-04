Dalla Spagna: ”Il Napoli sta seguendo Diego Costa”

Il Napoli che a fine campionato potrebbe salutare Milik valuta diverse piste per l’attacco. Tra queste, a quanto pare, c’è anche quella di Diego Costa, centravanti in uscita dall’Atletico Madrid. Il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo fa sapere che la punta potrebbe ripartire dalla Serie A: oltre al Napoli, sul calciatore c’è anche la Roma oltre ad alcune opzioni come Cina o Brasile. Ma la sua volontà sarebbe quella di restare in Europa e giocare in un campionato prestigioso. Come quello italiano.