Dalla Spagna: ”Lozano non gioca con Gattuso, l’Atletico Madrid ci pensa”

Mentre regna il caos in Serie A, alle prese con rinvii, recuperi e gare da disputare a porte chiuse, iniziano a rincorrersi voci di mercato. In particolare, in casa Napoli, le attenzioni sono rivolte al futuro di Hirving Lozano. Arrivato come grande colpo della scorsa sessione estiva (è l’acquisto più costoso della storia del club), l’attaccante messicano non sembra aver conquistato Gennaro Gattuso, tanto che non è mai partito titolare ed ha collezionato, finora, appena 61 minuti in 11 gare.

Prende corpo l’ipotesi addio a fine stagione: l’Atletico ci pensa

Considerato, dunque, il rendimento poco soddisfacente dell’ex Psv Eindhoven, si prospetta l’ipotesi di un addio a fine stagione. A riportarlo il portale iberico ‘El Gol Digital’, che aggiunge come l’Atletico Madrid sarebbe particolarmente interessato al classe ’95. Prima però di preparare l’assalto, i ‘Colchoneros’ dovranno cedere due giocatori nel medesimo ruolo. Si tratta di Vitolo e di Lemar. Il primo, nonostante le opportunità date da Simeone, non riesce ad avere continuità, mentre il secondo già nel mercato invernale era ad un passo dal trasferimento altrove.