Dalla Spagna – Pjanic vuole tornare in A: quattro squadre su di lui, c’è anche il Napoli

Miralem Pjanic potrebbe tornare in Serie A. Secondo quanto riporta Il Mundo Deportivo, il centrocampista bosniaco non ha spazio nel Barcellona e sarebbe tentato di tornare in Italia. Per lui ci sarebbe l’interesse di 4 squadre italiane: Juventus, Roma, Fiorentina e Napoli che sarebbero pronte a far ritornare l’ex Lione in A. Affare di difficile realizzazione per quanto riguarda il Napoli, che avrebbe fatto una richiesta per il prestito con il Barcellona, ma l’ostacolo più grande è l’ingaggio: l’ex bianconero percepisce 6 milioni di euro, cifra a dir poco proibitiva per le casse del club partenopeo.