Dalla Spagna – Vaclik ha salutato Siviglia e aspetta Napoli

Come riporta il portale spagnolo ABC de Sevilla, Tomas Vaclik spera che i suoi agenti lo informeranno in quale squadra giocherà per la prossima stagione. Una delle squadre che si è accorta di Vaclik è il Napoli. Valik ha riconosciuto all’addio di aver vissuto degli anni molto belli al Siviglia: “Qui ho conosciuto grandi persone sul piano umano e professionale. Non dimenticherò mai chi ha scommesso su di me e ringrazierò sempre i preparatori con i quali ho lavorato: grazie a loro sono cresciuto e maturato. A Siviglia ho vissuto momenti incredibili, li porterò con me ovunque andrò”.