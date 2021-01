Sokratis è stato nel mirino del Napilj per rinforzare la difesa, ma tornerà in patria. Secondo quanto riporta The Athletic, il difensore ha rescisso il suo contratto con l’Arsenal per tornare in patria, precisamente all’Olympiakos. Nelle ultime ore, però ci sarebbe stata un’offensiva del Liverpool, in emergenza difensiva, non andata a buon fine.