Dall’Inghilterra – Un farmaco garantirebbe l’immunità al Coronavirus: al via la sperimentazione

Continua la speranza per quanto riguarda il vaccino contro il Coronavirus. Secondo quanto riporta il The Guardian, in Gran Bretagna è allo studio una terapia anticorpale per il Covid-19 che darebbe un’immunità immediata contro la malattia e potrebbe essere somministrata come trattamento d’emergenza ai pazienti ricoverati in ospedale. Il farmaco, sviluppato da University College London Hospital (Uclh) e AstraZeneca, potrebbe essere una variante del famoso vaccino prodotto e distribuito dalla Pfizer.