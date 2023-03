Daniele Adani: “Kvaratskhelia? Come lui c’è solo Vinicius”

Daniele Adani, ex difensore dell’Inter, attualmente opinionista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Bobo Tv su Twitch: “Vogliamo parlare della squadra più bella del mondo? Tributo al Napoli, il Napoli è per tutti. Tutti hanno diritto alla bellezza di questa squadra. Il primo tempo è stato un buon primo tempo, perché anche l’Atalanta ha cercato di ripartire. Il secondo tempo del Napoli invece è stato straordinario. E’ stato tutto quello che un telespettatore dovrebbe aspettarsi durante una partita. La qualità del gioco, le prodezze singole, il collettivo, le due fasi. Ci sono state delle giocate da prendere e far vedere a tutti. Per diversi motivi. Bisogna mettere la benda sugli occhi a Lobotka, è troppo forte! Lui vede il gioco oltre le maglie avversarie, cioè non gli danno fastidio. Se ci sono o non ci sono gli avversari, è uguale. Lobotka potrebbe giocare davvero col mancino e bendato. Il gol nasce da una pressione clamorosa di Anguissa. Kvaratskhelia richiama molto George Best, è il George Best dell’est. Kvara non soffre i raddoppi. C’è solo Vinicius come Kvaratskhelia al mondo attualmente”.