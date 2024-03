DAZN, Ambrosini: “Il Napoli sta molto meglio, contro il Barca è da 50 e 50. Kvara? Ora finalmente…”

Nel post partita di Napoli-Torino l’ex calciatore ed ora opinionista Massimo Ambrosini ha parlato cosi ai microfoni di DAZN:

“Il Napoli ha fatto una grande prestazione, direi con veemenza, c’era voglia di ribaltarla anche dopo il pareggio. Col Torino è difficile giocare, ti obbliga a fare cose che normalmente non fai per ovviare alle coppie che si formano”. In vista della Champions ha proseguito:

“Ma dal punto di vista fisico il Napoli sta bene, anche difensivamente sta bene, non ha rischiato praticamente nulla. A Barcellona bisognerà andare con coraggio, in Champions League se non hai coraggio non vinci. Per me il Napoli ha parecchie possibilità, diciamo cinquanta e cinquanta. L’importante è restare sempre in partita. Kvaratskhelia? La sua volontà di incidere c’è sempre stata, andava solo incanalata meglio. C’è da dire che ora sta anche meglio dal punto di vista fisico”.