DAZN, Borghi: “Sorteggio Champions, al Napoli non poteva andar peggio”

Stefano Borghi, telecronista di DAZN, attraverso il suo canale Youtube ha analizzato i sorteggi di Champions:

“E’ andata bene al calcio italiano sia in Champions che in EL, ma è andata male al Napoli, non poteva andare peggio in un momento già così complicato e che avrà scossoni anche a gennaio. Affronterà il rivale peggiore anche per il tipo di gioco, è incontenibile il tridente davanti per le caratteristiche del Napoli che soffre proprio i ribaltamenti e la pressione alta. Sarà la prima dei piedi di Messi nel tempio di Diego, è un momento significativo nella storia del calcio e la mistica spesso ci mette lo zampino. Va detto però che nonostante le tribolazioni ha messo in difficoltà due volte il Liverpool. Il Napoli è l’unica squadra che ha battuto il Liverpool quest’anno”.