Napoli-Lecce e Atalanta-Torino potrebbero risultare decisive per il futuro in Europa del Napoli. Gli azzurri si contendono il nono posto con il Torino, una posizione che potrebbe valere la Conference League. Come confermato dai colleghi di DAZN se la Fiorentina vincerà la Conference League anche la nona andrà in Europa, appunto in Conference. Ultimi 90 minuti importanti per gli azzurri.