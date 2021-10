DAZN pronta a migliorare il servizio: si punta al Full HD per la Serie A

DAZN è pronto a migliorare la qualità del proprio streaming, dal punto di vista della risoluzione. Lo scrive dday.it, quotidiano online specializzato in hi-tech: il broadcaster della Serie A passerà infatti dai 720p attuali a uno streaming in Full HD da 1080p. Sarebbe un miglioramento rispetto al 1080i garantito da Sky, e sarà a disposizione degli utenti che seguono DAZN attraverso TV o set-top-box (apparecchi come la Fire Stick di Amazon, Apple TV, Chromecat o il decoder SkyQ), a patto che abbiano una connessione in grado di garantire almeno gli 8 mbit/s costanti (Prime Video per le gare di Champions ne chiede almeno 10 sempre per il 1080p), mentre negli altri casi lo streaming si fermerà a 720p. DAZN avrebbe presentato questa iniziativa alla Lega Calcio e all’AGCOM: lo “switch” dovrebbe arrivare entro fine novembre, da previsioni il 20, al massimo entro il 26 del mese prossimo.

Fonte: TMW