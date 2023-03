DAZN, Testoni: “Kim dal vivo è più impressionante di Osimhen e Kvara”

Edoardo Testoni, telecronista di DAZN, ha parlato nel corso di ‘Punto Nuovo Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo:

“L’episodio di Rabiot? Il Napoli ormai può fregarsene di quello che accade dietro, può guardare solo a sé stesso e al proprio futuro a testa altissima. Il Napoli è davvero impressionante quando lo si racconta dal vivo, la guida di Spalletti sta facendo cose impensabili. Ha tirato fuori il meglio dal punto di vista mentale da qualsiasi dei suoi giocatori. Il Napoli è la fotografia del difendere già con i propri attaccanti. Poi se passano, c’è uno come Kim… Dal vivo è quello che impressiona ancor più di Kvaratskhelia e Osimhen! E’ una forza della natura, è un qualcosa di unico per forza e velocità, gli avversari gli rimbalzano addosso! E’ il miglior difensore del nostro calcio, oggi. Il Napoli oggi è una macchina perfetta, a voler trovare il pelo nell’uovo è fare qualcosina in più sulla destra in attacco. Politano-Lozano sono come un unico calciatore, andrebbero sommati i loro numeri. E fuori ti viene un attaccante di un certo spessore. Il Torino nella parte centrale del primo tempo ha fatto il massimo sforzo, colpendo anche un palo. Però la tenuta mentale del Napoli impressiona: ha sopportato quel momento e poi ha colpito quando necessario. Ha segnato 4 gol in casa del Torino, che mai ne aveva subìto più di 2 in casa nel corso di questa stagione. La vena di Kvara? La vedi anche nelle cose più dolci e delicate che fa, come l’assist per Ndombele, il tacco per Olivera o il rigore segnato. Ha dei numeri mai visti prima per un calciatore appena arrivato in Italia. Questi sono numeri che l’anno scorso sono valsi l’MVP del campionato a Leao… So che anche Osimhen sta correndo per questo titolo, ma è impensabile che un georgiano potesse avere un impatto simile dal campionato georgiano a quello italiano… Siamo su livelli stellari”.