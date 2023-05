De Laurentiis a SKY: “Sono un uomo felice! Questo è uno scudetto iniziatico”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, dopo la vittoria dello Scudetto”: “Napoli azzurra? Quindi non è solo una carta sporca. Il calcio è complesso, mi hanno detto che non volevo vincere e quando lo sentivo mi veniva da sorridere. Abbiamo fatto in Italia 10 milioni di tifosi del Napoli e anche nel mondo ce ne sono tantissimi, come in Cina e in Georgia. Quando andando a trovare Spalletti tre anni fa e vedendolo arrivare a Napoli ho capito che iniziava un nuovo ciclo. Spalletti è un vero uomo, lavora con grande dedizione al lavoro. E quelli come lui me li tango stretti. Aggettivo? Questo è uno scudetto iniziatico. E’ un nuovo punto di partenza. Sono un uomo felice”