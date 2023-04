De Laurentiis: “Osimhen? Non nelle condizioni di giocare a Milano”

“Osimhen non è nelle condizioni di giocare a Milano, purtroppo. Speriamo di riaverlo al massimo per il 18 al Maradona”. Le parole di Aurelio De Laurentiis riportate da Repubblica ad alcuni tifosi del Napoli incontrati a Ischia non sembrano lasciare speranze sull’utilizzo del centravanti nigeriano per l’andata dei quarti di Champions League contro il Milan. Si tratta di alcune dichiarazioni del patron come confidenza ad alcuni tifosi azzurri che gli hanno chiesto della possibilità di vedere in campo il nigeriano domani.