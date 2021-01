De Luca: “Chiederemo invalidazione piano di distribuzione vaccini, criterio non oggettivo!”

Come ogni venerdì, il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ha fatto il punto della situazione in una diretta Facebook. In particolare, si è soffermato sulla questione distribuzione dei vaccini, che a suo modo di vedere ha grossi falle: “I presupposti di distribuzione dei vaccini sono sbagliati. Non ditemi che rispettiamo criteri oggettivi, c’è stato un mercato nero dei vaccini. Abbiamo chiesto un riequilibrio e non c’è stato. Che idiozia dire che la Campania non ha accumulato scorte, se non ho nemmeno la dotazione di base cosa devo accumulare? Avremo modo di tutelarci e arriveremo a chiedere l’invalidazione del piano approvato 20 giorni fa.

Il nostro obiettivo – ha proseguito De Luca – è arrivare a vaccinare 4,6 milioni di persone in Campania. Da fine febbrario-inizio marco bisogna iniziare a vaccinare tutti, facendo 55mila-60mila vaccini al giorno. Sarà uno sforzo gigantesco, ma non ci sono alternative. Finché non avremo vaccinato la popolazione non avremo tranquillità per la ripresa di scuole, cultura, turismo, economia, negozi”.