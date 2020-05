De Luca: “Solidarietà alla Redazione dell’ANSA”

Vincenzo de Luca, governatore della Campania, ha espresso la sua solidarietà ai giornalisti dell’ANSA tramite un post su Facebook:

“Siamo vicini ed esprimiamo solidarietà alla redazione dell’agenzia Ansa, in queste ore in sciopero a seguito della proposta del nuovo piano aziendale di riduzione dei costi, che andrebbe a penalizzare giornalisti e collaboratori, in particolare le figure più giovani e precarie. In questo momento di difficoltà per il Paese, bisogna che tutti facciano uno sforzo ulteriore per tutelare i livelli e la qualità dell’occupazione. Questo è fondamentale in un settore come quello dell’informazione, sempre più aggredito da fake news che girano attraverso la Rete. Anche l’Ansa deve continuare ad essere un presidio fondamentale a tutela della verità e dell’informazione libera”.