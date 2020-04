De Magistris: “Napoli è una città responsabile! Stiamo facendo il nostro dovere”

Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera:

“Cosa succede? Niente, assolutamente niente. I napoletani stanno rispettando con serietà i divieti e le regole. Quelle immagini le ho viste, ma tutti sanno che qui certe strade sono vicoli stretti e pieni di negozi di quartiere, botteghe alimentari dove basta che dieci persone vadano a fare la spesa e può sembrare chissà che. Siamo persone responsabili. E sappiamo che dobbiamo difenderci dal virus e da una sanità che se scoppiasse una emergenza come in Lombardia non avrebbe le strutture per affrontarla. Siamo partiti da 334 posti in terapia intensiva in tutta la regione e in aprile arriveremo a cinquecento. Ma dovremmo averne mille in più”.