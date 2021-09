Alfonso De Nicola, ex capo dello staff medico del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Lobotka? Se non c’è lesione, i tempi di recupero non sono lunghi, potrebbe addirittura farcela per la partita con la Juventus. Se Ospina torna oggi non ho dubbi che domani sarà in campo. Ma tutto dipende da lui e dalle sue sensazioni personali”.