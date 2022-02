De Paola: “Ho visto un Napoli più maturo dell’Inter a livello europeo”

Paolo De Paola, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Maracanà” su TMW Radio, riguardo il campionato.

Milan, Pioli ha parlato di pressioni aumentate ma che la squadra è pronta:

“Trovo che Pioli sia bravissimo, lo aspetto a un traguardo. Ne basterebbe solo uno, ma non so quale a dire il vero quest’anno. Ho avuto sempre qualche perplessità sulla tenuta finale delle squadre di Pioli. Credo che lui lo sappia, si irrigidisce quando se ne parla. Lui parla ora di miglioramento nell’approccio e di un crescere della condizione, ma vorrei vedere alla lunga come arriverà il Milan”.

Dovesse partire oggi il campionato sarebbe la favorita la Juventus?

“Se partisse adesso la Juve sarebbe favorita. Gli inserimenti sono di livello e si può trovare finalmente la quadratura del cerchio. La Juventus si è risistemata col mercato di gennaio, il gap è incolmabile con chi davanti lotta per lo Scudetto”.

Come ha visto le italiane nelle Coppe?

“Ho visto un atteggiamento provinciale di accontentarsi di questo livello basso. L’Inter ha fatto poco con il Liverpool, la traversa di Calhanoglu è casuale, è stata imbrigliata da un Liverpool non in forma. Ho visto un Napoli più a livello europeo, ottimo nel primo tempo e che ha preso un rigore al limite, poi è andato in paura come all’Inter. Ho visto però un atteggiamento più maturo di quello dell’Inter”.

Che ne pensa di Osimhen?

“Ha grandi doti. Deve moderarsi, abituarsi al gioco di squadra, adattarsi all’avversario. Ma Spalletti di sicuro lo indirizzerà bene. E’ un grande calciatore che deve essere ‘affinato'”.