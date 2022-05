Del Genio: “Con tutte queste tensioni c’è il clima giusto per ripartire?”

Paolo Del Genio, giornalista, ha commentato le dichiarazioni di Luciano Spalletti in conferenza stampa: “Non è vero quello che dice Spalletti, la stampa non vuole distruggerlo. Noi speriamo sempre che il Napoli vada benissimo. Io ci ho perso soldi e carriera per il Napoli. Non mi sento chiamato in causa, ma l’80-90% della categoria vuole il bene del Napoli. Se poi c’è qualcuno che vuole distruggere Spalletti può tranquillamente fare nomi, cognomi, indirizzi e numeri di telefono, ma sparare nel mucchio è sbagliato. Spalletti sbaglia ad attaccare così frontalmente la nostra categoria, ha questa brutta abitudine. Io vorrei chiedere a De Laurentiis: “Dopo le parole di Spalletti, c’è il clima giusto per continuare?”. Io sono per la conferma di Spalletti, ma con tutte queste tensioni c’è il clima giusto per ripartire?”.