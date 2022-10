Del Piero su Kvaratskhelia: “Impressionante, sta facendo cose straordinarie”

Alessandro Del Piero, ex calciatore e oggi opinionista, ha parlato ai microfoni di Sky Calcio Club:

“Allenatore e società hanno lavorato bene negli acquisti, perché evidentemente le indicazioni sulle tipologie dei giocatori che voleva Spalletti sono state molto chiare. La società è stata molto brava ad andare a pescare non giocatori di prima fascia ma giocatori che hanno avuto un impatto pazzesco. Anguissa col Torino è stato straripante. E poi c’è Kvara che è una roba impressionante. Salta l’uomo per fare male, è un dribblare l’uomo che spariglia sempre. Lo fa spesso anche Politano, verso l’interno per libarsi al cross così come lo faceva Insigne, questo invece va dritto per dritto. Kvara ha motore, tecnica, coraggio, sfrontatezza. Sta davvero facendo delle cose straordinarie, speriamo duri per il Napoli perché è bello vederlo giocare. Quando hai un giocatore così hai innanzi tutto il vantaggio che, se gli va bene, spacca le difese e poi tutta la squadra acquista la consapevolezza di avere un’arma in più. Non dimentichiamoci che da anni le squadre di Spalletti giocano bene, quindi mettere nelle condizioni ai giocatori di esprimersi al meglio gli permette di esprimere tutte le loro qualità.

Quanto durerà questo Napoli? Non si sa, oggi è uno spettacolo vederli giocare. Ce lo teniamo così perché ha fatto benissimo anche in Champions, soprattutto contro il Liverpool. E’ bello vedere un calcio che diventa totale, sanno palleggiare, sanno mantenere la palla, sanno verticalizzare e anche se cambiano gli uomini riescono ad avere successo“.