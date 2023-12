Numerosi sono i voci riguardanti una potenziale partenza di Diego Demme a gennaio. Secondo quanto riportato dai giornalisti di Tuttosalernitana.com, al momento non emergono però le condizioni necessarie per anticipare l’addio del centrocampista italo-tedesco in direzione Salerno. Il calciatore potrebbe, come dichiarato già in precedenza, far valere il contratto che lo lega al Napoli fino a fine stagione.