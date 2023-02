Demme, parla il padre: “Napoli per Diego è una missione, è sereno e felice”

Il padre di Diego Demme ha rilasciato un’intervista ai microfoni di AreaNapoli. Ha parlato del rapporto del figlio prima con Gattuso e poi con Spalletti, e della sua fedeltà alla maglia azzurra. Ecco un estratto:

“Da calabrese spezzo una lancia per il compaesano Gattuso. Rino ha messo le basi e le fondamenta del Napoli di oggi pur commettendo errori di inesperienza”.

Sulle voci di un possibile addio di Diego nell’estate 2022:

“E’ stato il momento più difficile da quando è arrivato a Napoli. Purtroppo nel calcio sono episodi che possono capitare, ma in certi casi bisogna fare molta attenzione perché il mercato era ancora aperto e dunque vanno tutelati gli interessi del club e dei calciatori. A prescindere da questo, Diego non ha mai preso in considerazione l’idea di andare via. Napoli per Diego è sempre stata una missione: ha lasciato la Bundesliga, dove stava benissimo, per giocare nella squadra dove ha incantato il miglior calciatore della storia. E c’è un’altra curiosità da raccontare…

Quando arrivò a Napoli qualcuno propose di fargli indossare la numero 4 con su scritto Diego D. Mio figlio gli rispose: “Non scherziamo, il mio nome è Diego, ma ci sarà sempre un solo Diego per questa maglia”.

Sulle scelte di Spalletti:

“Se Diego gioca poco è perché la squadra ha trovato un assetto e si sta esprimendo in maniera spettacolare. Spalletti ha ragione e fa le sue scelte per il bene della squadra. E poi, come si dice, “Never change a winning team”, cioè squadra che vince non si cambia. Diego si sente parte del gruppo, dopo le partite è il primo ad abbracciare tutti ed è tra i primi ad essere abbracciato dai compagni. E’ un ragazzo serio, sereno, in allenamento dà sempre il massimo ed è felicissimo perché si va verso un secondo traguardo straordinario. E sarà un orgoglio per tutti noi”.

Nonostante la fiducia di Spalletti, le voci di mercato continuavano:

“Ci ha infastidito tanto, non posso negarlo: tutto totalmente inventato. O meglio, alcune voci di mercato erano vere come quelle che arrivavano dalla Turchia e le altre relative ai club della Bundesliga, un campionato in cui non deve dimostrare nulla. Ma leggere “Demme spinge per lasciare il Napoli” oppure che “Il tedesco mai avrebbe accettato di restare se avesse saputo di non essere inserito in lista Champions” non è bello. Detesto le falsità. Diego si trova a suo agio, si è inserito molto bene e ha tanti amici, con alcuni dei quali sostiene “Tabita”, una Onlus che si occupa dei cittadini meno fortunati e in difficoltà. Ripeto ancora una volta: non ha mai pensato di andare via. Soprattutto ora. Lui e la sua famiglia stanno vivendo un sogno e adorano anche il cibo italiano che è perfetto per una dieta sana”.