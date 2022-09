Gerard Deulofeu, attaccante dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN ed ha svelato di essere stato vicino al Napoli nel corso dell’estate: “Sono stato vicino al Napoli, ma io ho cambiato ruolo negli ultimi due anni: non sono più un esterno come lo ero prima, sono una punta o una seconda punta che gioca dentro il campo e queste sono le condizioni che avevo fissato per andare in un’altra squadra. Per questo è saltata. Ora sono felice e tranquillo all’Udinese”.