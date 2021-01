Giuffredi: “Sento dire delle sciocchezze, la squadra è con Gattuso”

Nel corso della trasmissione ‘Si gonfia la rete’ in onda su Tele A è intervenuto Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Hysaj, Mario Rui e Di Lorenzo: “Preoccupato? Relativamente, la mia posizione mi permette di vedere quali possono essere realmente i problemi. La squadra sta giocando contro Gattuso? Una sciocchezza, la squadra è con Gattuso. Il tecnico qualche volta è stato duro perché con i figli bisogna usare il bastone e la carota: ha usato il bastone quando era il caso di usarlo, ma adesso che il momento è difficile ci sta mettendo la faccia e sta usando la carota. Ripeto, la squadra è con l’allenatore. Quello che si dice sono stupidaggini. Se la squadra va male ci rimettono anche i giocatore. Se si vince, vincono tutti qualcosa, non ho mai visto qualcuno guadagnare da una sconfitta. La società? Potrebbe intervenire facendo chiarezza e già questo potrebbe migliorare il tutto. Come? Dal contratto del tecnico, perché se ho un allenatore con un contratto di 2 o 3 anni vuol dire che ho iniziato un progetto e che ho lanciato un segnale ai giocatori. Questa situazione è prioritaria. Basta vedere quello che ha fatto Giulini con Di Francesco dandogli fiducia, ha dato delle basi solide per il futuro. Questo non lo vediamo oggi con il Napoli: un grande club non ha un allenatore a scadenza. Siamo a febbraio, da adesso si inizia a programmare il mercato prossimo, sapere chi è l’allenatore serve anche in questo. Benitez? Non verrà né a adesso né tra 100 anni a Napoli. Penso che De Laurentiis voglia continuare con Gattuso. Prima di Napoli-Empoli Gattuso mi ha detto che firmava il contratto, questo per togliere i dubbi sulla volontà del presidente di continuare insieme. Poi se in questa settimana è successa la fine del mondo questo non lo posso sapere”.