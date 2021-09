Di Michele su Spalletti: “E’ l’allenatore giusto per il Napoli, ha valorizzato alcuni giocatori che avevano meno spazio”

L’ex calciatore David Di Michele ha parlato a Radio Station 1 riguardo il Napoli di Luciano Spalletti:

“Spalletti è l’allenatore giusto per il Napoli, ha messo più qualità e mentalità di Gattuso. È migliorato rispetto a quando l’ho avuto ad Udine come tecnico, le esperienze negative lo hanno fatto crescere. Gli hanno fatto capire come approcciarsi in determinate situazioni, anche nei rapporti umani ed è diventato più forte di prima. Ha in rosa grandissimi giocatori di qualità, ma è stato lui a dare coraggio e gioco. Ha valorizzato anche calciatori che l’anno scorso erano poco utilizzati, come Elmas, il quale ieri ha disputato un’ottima partita. Anguissa, invece, è un giocatore di quantità e qualità, lo ha dimostrato contro l’Udinese”.