Diretta gol serie A in chiaro: dove si vedrà in tv. Due fasce orarie interessate

Diretta gol della Serie A per tutti gli italiani. Il Governo ha chiesto ufficialmente la trasmissione in chiaro delle partite del campionato. La spinta arriva dal Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che ieri ha ricevuto il protocollo della Figc e – dopo due mesi di resistenza – da qualche giorno sostiene con sempre più convinzione la ripresa del calcio italiano. Scenario – quello del calcio in chiaro – che in Inghilterra (è un tema all’ordine del giorno anche i Premier) Oliver Dowden, segretario dello Sport e della Cultura, ha definito di «winwin», ovvero dove vincono tutti. Ma non è una partita facile da giocare. La mossa di Spadafora mette pressione a Lega e Sky e sottende la richiesta che le due parti trovino un’intesa in tempi ragionevoli. Occhio alle date: domani Consiglio di Lega, giovedì 28 il d-day per il via-libera alla ripresa. Spadafora non vuole tentennamenti o intralci.

La strada percorribile per la Diretta Gol in chiaro porta dritti a Sky Sport News Hd (canale 200 sul satellite e 481 sul digitale terrestre) e Tv8 (canale 8 sul digitale terrestre), il canale di cui già si parlò per la diretta (poi saltata) alla vigilia di Juventus-Inter dell’8 marzo. Già individuata anche la fascia oraria, che sarebbe quella delle partite con fischio d’inizio alle 18.45. In realtà l’intenzione nemmeno segreta di Spadafora è quella – proprio per evitare assembramenti – di offrire anche una sorta di studio-aperto sulla diretta anche per le partite serali (ore 21), con la possibilità di vedere – in leggerissima differita – i gol e le azioni principali. Questione – pure questa – di non facile soluzione.

