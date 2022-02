Dumfries: “Non è stata una gara facile con il Napoli, il pareggio è giusto”

Denzel Dumfries, esterno dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Inter TV dopo il pareggio contro il Napoli: “Non è stato un match semplice, nel primo tempo non abbiamo fatto benissimo ma la reazione è stata ottima e abbiamo dato una grande risposta. Può capitare di non fare bene all’inizio ma l’importante è riuscire a rimettere in piedi la gara. Dal mio punto di vista ho provato a dare il massimo, continuando a spingere sulla fascia e alla fine il pareggio è un risultato giusto. Ora dobbiamo recuperare e concentrarci sul match contro il Liverpool perché vogliamo fare bene anche in Champions League pur sapendo che ci attende una sfida difficile”.