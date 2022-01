Dzeko: “Siamo primi e vogliamo restarci, all’inizio si parlava di Milan e Napoli”

Edin Dzeko, centravanti dell’Inter, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera: “Siamo primi e vogliamo restarci fino alla fine. A inizio stagione si diceva Milan e Napoli, non si parlava tanto dell’Inter. Le grandi sfide le vuoi vincere, ma se perdi contro le piccole pesa di più. Se vinci il derby sei un pezzo avanti, però i punti scudetto li fai nelle partite con le piccole che devi fare tue per forza. Lukaku? Se vai in un posto e ti metti a pensare cosa ha fatto chi c’era prima di te è meglio che non vai da nessuna parte. Conte? Mi voleva al Chelsea e poi anche all’Inter non è andata. Inzaghi porta avanti i suoi metodi ma gioca in modo diverso: si divertono tutti. Totti? È stato un peccato non averlo incontrato prima, mi sarei divertito molto di più e anche lui. Con Spalletti si poteva risolvere diversamente”.