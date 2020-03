Emergenza Coronavirus in Spagna, i numeri sono da tragedia: 832 morti nelle ultime ore

epidemia di Coronavirus che non si ferma e l’aumento drastico di morti giorno per giorno. Pubblicato il alle 16:54 da •

I dati della Spagna continuano a far preoccupare tutti, con l’epidemia di Coronavirus che non si ferma e l’aumento drastico di morti giorno per giorno.

A diffondere i dati è stato El Pais, che ha citato il Ministero della Salute spagnolo. I contagiati sono in totale 72.248 e nelle ultime ore ci sono 832 morti in più, per un totale di 6.690. Il dato delle morti rappresenta un preoccupante record per la Spagna.

I ricoverati sono 40.630, di cui 4.575 in terapia intensiva ed altri 12.285 dimessi perché sono guariti dal virus.