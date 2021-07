Emerson Palmieri, il Napoli potrebbe farcela con l’aiuto del Decreto Crescita

Repubblica scrive a proposito di Emerson Palmieri, terzino in cima alla lista del Napoli per rinforzare la corsia mancina: “Tra i terzini di Mancini, molto richiesto Emerson Palmieri (contratto fino al 2023 con ingaggio da 3 milioni netti a stagione). Il Chelsea per lui chiede almeno 20 milioni: Spalletti insiste per averlo, trattativa non facile ma il Napoli potrebbe farcela. Con l’aiuto del Decreto Crescita, anche. Il giocatore è rimasto a Londra e non ha preso parte alla festa azzurra a Roma”.