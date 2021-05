Empoli, Pres. Corsi: “Dionisi? Se De Laurentiis lo vuole gli dico no”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte dell’allenatore dei toscani Dionisi che piace al Napoli.

“Dionisi? Ha un contratto, non ne abbiamo parlato. Credo che gli manchi poco per diventare un grande allenatore ma anche il fatto di passare attraverso le pressioni. Al Napoli? Non mi aspetto che il Napoli faccia come ha fatto con Sarri. De Laurentiis mi chiamò a gennaio per i complimenti dopo la partita di Coppa Italia. A lui ci tengo.

In Serie A per restarci? Innanzitutto ce la godiamo, poi non so dire. Sono successe delle cose che mi erano mai successe in questi anni. Cinque pareggi consecutivi in cui sono intervenuti fattori esterni sfavorevoli. La stessa classe arbitrale mi ha dato ragione, sono stati episodi sfortunati. Anche con il Cittadella ci hanno annullato 2 gol validi.

Dionisi, Sarri o Spalletti, chi meglio al Napoli? Dionisi lo vedo all’Empoli. Se Spalletti o Sarri arrivano a Napoli sono contento per loro e per il Napoli. Se De Laurentiis chiamasse per Dionisi stavolta gli direi di no, credo che sia la cosa più intelligente per tutti. Una cosa è gestire 10 sconfitte all’Empoli, un’altra è gestire 3 pareggi a Napoli”.