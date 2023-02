Empoli, Zanetti: “Il Napoli non ha difetti, il progetto tecnico è al culmine”

Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, è stato ospite ieri nel salotto di DAZN e ha parlato anche del Napoli:

“Vederlo dal vivo è tosta. Fanno bene tutte le fasi, non hanno difetti. In preparazione è stato molto difficile, hanno tantissime soluzioni offensive e difensive. Hanno grande condizione fisica e mentalità. Questo fa sì che il Napoli si meriti quello che sta facendo e si candidi per un posto importante in Europa.

La mentalità aggressiva? Questa è la caratteristica anche delle squadre di Guardiola: oltre a un grandissimo possesso, ha una fase difensiva straordinaria. Anche in inferiorità numerica ci venivano a perdere alti. Questo fa parte di una grande consapevolezza che hanno raggiunto. Il progetto tecnico è arrivato al suo culmine”.

Differenze tra Inter e Napoli

“Quella sera probabilmente abbiamo incontrato un’Inter non al meglio. E noi abbiamo fatto il nostro 110%. Ci sono dei casi in cui bisogna sfruttare l’occasione, ma il Napoli non ce l’ha concesso”.