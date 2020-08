ESCLUSIVA – Primavera, il Napoli cede tre giocatori in Campania. I dettagli

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di IamNaples.it, ha preso ormai corpo l’idea di sfoltire la rosa della Primavera del Napoli, protagonista in negativo quest’anno con la retrocessione nel campionato Primavera 2. In particolare, il club partenopeo ha già ceduto vari calciatori tutti classe ’03: si tratta di Manuel Matrone, difensore centrale partito verso la Paganese; Antonio Vitiello ed Enrico De Martino, invece, sono andati al Portici, in Serie D. Questi ultimi due faranno parte della prima squadra. Matrone, invece, rinforzerà la Berretti o la Primavera della Paganese, qualora dovesse esserci la riforma dei campionati Primavera 3 e 4 per la Serie C. Nei prossimi giorni ci saranno altre operazioni con altre società campane.