Euro 2020, tragediai a Wembley: tifoso inglese cade dagli spalti, è grave

Un tifoso inglese è stato ricoverato all’ospedale, come riporta SportMediaset, in gravi condizioni dopo essere caduto dagli spalti di Wembley appena dopo il calcio d’inizio di Inghilterra-Croazia, sfida di Euro 2020. La Uefa sta investigando per far luce sull’accaduto, confermato da un portavoce per la sicurezza dell’impianto: “Lo spettatore è stato soccorso sul posto prima di essere trasportato all’ospedale in situazioni piuttosto serie”.

Un altro tifoso presente nell’impianto londinese ha raccontato quanto visto: “Abbiamo visto le sue gambe superare la barriera, poi è caduto, ha toccato il suolo e non si è mosso. Un altro ragazzo vicino a noi che ha visto tutta la scena piangeva a dirotto”. Un terzo tifoso ha commentato l’accaduto: “Personalmente non ho visto la scena, ma ho parlato con alcuni all’intervallo. Erano traumatizzati, è caduto dalla balconata verso i sedili e il cemento”.