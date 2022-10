Europa League, Betis Siviglia-Roma 1-1: Belotti risponde a Canales

La Roma pareggia 1-1 con il Betis Siviglia nella 4a giornata di Europa League e rimane in corsa per il 2° posto che vale la qualificazione ai sedicesimi. Gli spagnoli sbloccano il match al 34′ con un sinistro di Canales deviato da Ibanez. I giallorossi trovano il pari nel recupero del primo tempo con Belotti, ma il Var annulla per fuorigioco. Il Gallo, però, non si dà per vinto e al 53′ va ancora a segno e questa volta la tecnologia gli viene in soccorso, annullando il fuorigioco segnalato dal guardalinee.