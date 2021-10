Europa League – La Lazio non passa a Marsiglia: finisce 0-0

Pareggio a reti bianche tra Lazio e Marsiglia nel match di Europa League delle 19. I biancocelesti di Sarri giocano un buon match, propositivi e in grado di creare occasioni, ma non trovano al rete. Fortuna che dall’altro lato nemmeno il Marsiglia è tanto in vena offensiva. Il risultato si attesta quindi su di uno 0-0 che, classifica alla mano non può soddisfare pienamente nessuna delle due.

La Lazio aggancia il Galatasaray, che però giocherà alle 19, ma fallisce il sorpasso momentaneo. Il Marsiglia invece, affetto da parigite, non si sblocca dal terzo posto e potrebbe essere scavalcato dalla Lokomotiv Mosca qualora questi ultimi vincessero proprio contro il Galatasaray.