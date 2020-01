Everton, i tifosi: “Grazie Napoli! Come si fa a cambiare Ancelotti con Gattuso? Abbiamo già fatto 10 punti”

Il Napoli sta vivendo la peggiore stagione dell’era De Laurentiis, il cambio da Carlo Ancelotti a Gennaro Gattuso non ha portato i frutti sperati. Il tecnico calabrese sta facendo addirittura rimpiangere Ancelotti. I tifosi dell’Everton sui social si domandano: “Come si fa a cambiare Ancelotti con Gattuso?“. La squadra inglese grazie all’arrivo in panchina di Ancelotti ha sensibilmente migliorato la propria classifica: “Con Ancelotti 10 punti in 5 partite, Gattuso 3 punti in 5 gare”.

I tifosi dell’Everton ringraziano il Napoli per avere esonerato Carlo Ancelotti: “Per fortuna a Napoli hanno fatto questa scelta”, si legge tra i commenti ai giornalisti inglesi che informano sulla situazione partenopea. Altri aggiungono: “Ha portato il Napoli agli ottavi di Champions League e poi viene esonerato. Ma cosa ha combinato il Napoli?”. “Sembra impossibile che un club possa esonerare Ancelotti per prendere Gattuso. Misteri del calcio. Per fortuna lo abbiamo preso noi”.