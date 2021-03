Ex Juve, Cobolli Gigli: “Che confusione intorno a Dybala. Non avrei mai acquistato Ronaldo, ecco perchè…!”

“Gli errori che imputo all’attuale dirigenza della Juventus sono quelli commessi sul mercato. Certi acquisti e certe cessioni non hanno convinto in pieno. Sbagliata la gestione di Dybala, non avrei acquistato Cristiano Ronaldo”. L’ha detto oggi ai microfoni di Radio Crc nel corso di ‘Arena Maradona’, Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus. “Negli ultimi due anni la squadra non è stata rinforzata a dovere – ha detto Cobolli Gigli a Radio Crc – inoltre si è creata tanta confusione attorno a Dybala. Hanno cercato di cederlo, ma non ci sono riusciti. E’ complicato per l’argentino trovare le giuste motivazioni in una situazione del genere, eppure avrebbe dovuto essere il fulcro della Juve”. Lo è invece, Cristiano Ronaldo. “A dire la verità – ha detto Cobolli Gigli a Radio Crc – io non lo avrei acquistato. Da quanto mi risultato, questo era anche il pensiero dell’ex dg bianconero Beppe Marotta. Rolando è un campione straordinario, ma il suo ingaggio da 31 milioni di euro a stagione è fuori portata per un club come la Juve. Lo cederei, ma trovare una squadra in grado di assicurargli questo stipendio monstre sarà difficile. Ecco, perché, alla fine resterà”.