Ex Napoli, Andujar: “Contro il Wolfsburg un’impresa straordinaria! Con il Dnipro sbagliammo troppo…”

Mariano Andujar, portiere dell’Estudiantes ed ex Napoli, è intervenuto durante il programma Taca La Marca su Radio Musica Television:

“Seguo da sempre il calcio italiano, la Serie A è uno dei campionati più belli. Mi fa piacere per la vittoria in Coppa Italia del Napoli, in primis per chi sta lì da tempo come Insigne e Mertens, ma soprattutto per tutte le persone che lavorano nella società.

Il ballottaggio Meret-Ospina? Non so se l’alternanza sia una cosa giusta, ma parliamo di due grandi portieri. Ospina è uno dei più forti in tutto il Sudamerica, mentre Meret mi ha impressionato e in Italia potrebbe giocare ad alti livelli per molti anni.

Mertens-Milik non ci sono paragoni tra i due, Dries è un giocatore speciale, senza nulla togliere al polacco.

Con Sarri c’è stato il salto di qualità evidente, ma è stato Benitez a porre le basi solide. Koulibaly era fortissimo già da giovane, Mertens giocava in un altro ruolo; sono stato contento di aver fatto parte di quella squadra in forte crescita.

Wolfsburg-Napoli? I tedeschi erano una delle favorite per vincere l’Europa League, in Germania abbiamo giocato una partita straordinaria. Purtroppo la sfida con il Dnipro in casa abbiamo sbagliato troppo e siamo andati in Ucraina con il risultato ancora in bilico“.