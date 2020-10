Fabian: “Real Sociedad simile a noi. Bakayoko? Con lui ho più libertà in avanti”

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Real Sociedad:

“Mi trovo molto bene a giocare con tutti non solo con Bakayoko, abbiamo giocatori molto forti. Con Bakayoko ho giocato 2 partite e ho più libertà di andare in avanti. Meglio per me. Non è importante la posizione, l’importante è giocare. Mi trovo meglio a centrocampo, ma se il mister mi vuole sulla trequarti va bene. Real Sociedad? A loro piace giocare a calcio, stanno facendo bene in campionato e in coppa. Domani sarà difficile, siamo due squadre simili e speriamo di vincere”.